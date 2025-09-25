沈慶京出庭作證　黃國昌質疑檢察官在騷擾

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，以新台幣7千萬元交保，台北地方法院25日繼續審理，並傳喚威京集團主席沈慶京作證。民眾黨主席黃國昌表示，早上旁聽開庭根本不知道檢察官是在考沈的記憶，還是在騷擾沈，一直問某年某月某日沈在幹麻，誰回答得出來？



黃國昌指出，沈慶京作證時也說，台大法律系教授蔡茂寅透過法務主任來求見，稱自己有能力把京華城容積率恢復到560%，還當場要錢，後來沈並沒有給，沈還說蔡茂寅與時任台北市副市長、現高雄市副市長林欽榮很要好，後來林就不斷刁難沈，但這段犯罪事實檢察官當作沒聽到。按刑訴法規定，檢察官發現犯罪事實應依職權告發、主動調查，奇怪了，北檢分案調查了沒？



北院25日繼續審理柯案，詰問證人審理程序也進入高潮，傳喚沈慶京作證，接受柯文哲的辯護人詰問。



黃國昌25日接受訪問表示，早上完全不知道檢察官到底在幹麻，檢察官負舉證責任，是針對犯罪構成要件的待證事實，提出證據加以證明，結果好像在考沈慶京的記憶，且還是問與京華城案待證事實無關的時段，一直問沈在某年某月某日有沒有在什麼地方，透過什麼方式向柯文哲陳情。



黃國昌說，他都懷疑檢察官到底是在騷擾沈慶京，還是在提出證據，問容積率從392%提高到560%這一段根本不在檢察官起訴的犯罪事實內，怎麼會是透過這種方式在問證人？而那一段是“監察院”糾正所以要過。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周。2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署不服提出抗告，高等法院撤銷交保裁定後，北院15日再度裁定維持原條件交保，北檢於24日不再提出抗告。