花蓮水災綠營猛打縣府　賴士葆促少口水攻防

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月25日電(記者 俞敦平)花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日因颱風豪雨溢流，造成多人死傷與失聯。民進黨政府與花蓮縣政府針對預警與撤離作為互相指責，綠營齊批縣府救災不力。中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪時表示，此刻應以救災優先，不要再有政治口水攻防，強調救人與安置災民才是最迫切的工作。



花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨溢流，洪水與泥流傾瀉而下，造成嚴重災情，多人死傷與失聯。事故發生後，民進黨政府與地方政府對於是否落實預警撤離互相指責。縣府強調網傳9次通報是從7月開始累積，“中央”則指地方撤離不力，政治攻防激烈。



民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜批評國民黨花蓮縣長徐榛蔚與國民黨花蓮“立委”傅崐萁救災不積極，並支持檢方比照“太魯閣號出軌案”高度，展開調查。



對此，賴士葆今受訪時則強調，當前最重要的並非政治攻防，而是救人與安置災民。他表示，災民有人被困在屋頂上等待救援，有人需要熱食，有年長者或慢性病患者需要藥物，維持基本“維生系統”才是當務之急。他呼籲“多一點人性、少一點政治”，不要再政治算計。



賴士葆指出，檢方已經分案調查責任問題，地方政府的責任在撤離是否落實，而上游廢棄物堆積、下游水道暢通等則涉及“中央”，但這些可以在災情穩定後再行檢討。他強調，眼下最急迫的是救人與安頓災民。



賴士葆也肯定，看到其他縣市政府不分顏色投入支援，展現台灣社會仍有愛心與互助精神。他提醒，即使救災進行中，正常的經濟活動也要維持，但若在此時繼續政治攻防，將得不到人民支持。