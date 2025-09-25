北檢不抗告　邱臣遠盼柯文哲多休息、調養

新竹市代理市長邱臣遠受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月25日電（記者 盧誠輝）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院15日裁定維持新台幣7千萬元交保，台北地檢署24日放棄抗告。對此，民眾黨籍新竹市代理市長、新竹黨部主委邱臣遠25日受訪表示，他希望柯能好好休息、多加調養、多陪家人、共享天倫之樂。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周。2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署不服提出抗告，高等法院撤銷交保裁定後，北院15日再度裁定維持原條件交保，北檢於24日不再提出抗告。



邱臣遠25日出席“2025新竹市國際風箏節”宣傳記者會後受訪指出，北檢抗不抗告是他們的權益，他都會予以尊重，而他個人還是比較關心柯文哲的身體健康狀況，希望柯能好好休息、多加調養、多陪家人、共享天倫之樂。



民眾黨新竹黨部主為原為民進黨籍新竹市議員李國璋，今年9月9日改由民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠接任。柯文哲9月8日交保後第一站便趕回新竹老家探望柯媽何瑞英，邱當時也親自趕往慰問，也希望柯能多保重身體，邱並向柯強調，一定會持續照顧好他的故鄉新竹。