台自行車大廠遭美暫扣　盧秀燕憂非單一事件

台中市長盧秀燕在市議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月25日電（記者 方敬為）台中巨大（Giant）機械在台灣製造的自行車、相關零件及配件，24日被美國海關以“涉及強迫勞動”發布暫扣令，引發股市波動。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，巨大公司生產的捷安特自行車產業鏈多在台中，美國舉措恐怕還會有後續，許多業者擔心不會衹有一個事件，他呼籲民進黨政府應透過外交系統和經貿系統，儘快對美交涉。



台灣知名自行車品牌“捷安特”製造商巨大機械有限公司，24日遭美國海關和邊境保護局（CBP）以“強迫勞動”為由扣押自行車、零件產品，引起相關業者恐慌。台中市勞工局表示，初步瞭解是移工相關問題，26日將會同“勞動部”入廠訪視。



盧秀燕25日赴台中市議會備詢，針對巨大機械事件受訪表示，自行車是台灣非常重要的產業，且供應鏈集中在台中，包括巨大、美利達等大廠，還有自行車零組件的上下游產業聚落都在台中，這段時間業者已受到美國對等關稅政策打擊，現在又被美國海關處罰，處境雪上加霜，美方不排除還有後續動作，許多業者都“挫咧等”（閩南語：膽顫心驚）。



盧秀燕呼籲民進黨政府，與美國的貿易談判一定要加快腳步，希望外交、經貿系統儘快與美方交涉，解決產業界的問題，盡快取消美國海關的處分，否則從台灣出口到美國的其他貨品，可能也會受到影響。



盧秀燕說，台灣和美國海關有合作機制，美國海關有派駐在台灣，幫美國到岸貨品做先期檢查，既然雙方有合作機制，代表有一定的管道可以溝通，希望這場經濟上的災害能夠儘快解決。



台中市勞檢處說明，針對大型製造工廠，勞檢處皆已冊列重點檢查輔導對象，目前未接獲巨大公司同仁投訴，若後續有接獲，必將依法辦理，維護勞工權益。