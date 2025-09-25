教師節前夕　藍綠委拋歧見一同關注教師荒

EdYouth台灣一滴優教育協會等教育團體召開記者會，呼籲政府修訂《偏遠地區學校教育發展條例》。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月25日電（記者 俞敦平）928教師節前夕，中國國民黨籍“立委”柯志恩、民主進步黨籍“立委”陳培瑜與伍麗華今日共同出席教育團體記者會，呼籲政府正視教師荒困境。陳培瑜強調家庭教育不足導致教師承受濫訴壓力，應提升預算減輕老師負擔；柯志恩指出偏鄉教育問題不是加薪能解決，應提供團隊支持與制度彈性，避免孩子一次次失望；伍麗華則表示全台無證代理教師多達1.7萬人，待遇低、保障少，呼籲無限續聘與進修補助，讓在地教師有機會成為正式老師。



教育團體Ed Youth台灣一滴優教育協會25日偕同代理暨代課教師產業工會、TFT為台灣而教召開記者會，藍綠“立委”皆到場聲援。團體代表呼籲政府修訂《偏遠地區學校教育發展條例》，並提出提升待遇、穩定教甄、鬆綁師資培育、強化家庭教育等訴求，盼“教育部”正視日益嚴峻的師資缺口。



陳培瑜表示，校園濫訴現象頻繁，許多本應由家庭承擔的功能被推給老師，導致教師權益被忽視。她指出“教育部”家庭教育經費長期偏低，且多交由地方中心舉辦傳統演講，難以觸及真正需要的家長。她呼籲應逐年提高家庭教育預算，推動跨部門平台與親職教育，以減少訴訟、降低教師負擔。

