台人對九三閱兵民調：近六成支持交流避戰

民主文教基金會董事長桂宏誠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月25日電（記者 俞敦平）民主文教基金會25日舉行民調發布會，公布台灣民眾對中國大陸9月3日大閱兵的看法。調查顯示，多數民眾認為閱兵是中國大陸展示國力的行為，但對台灣的直接威脅感有限，至於台灣因應路線，將近六成民眾支持“交流避戰”，而非“備戰保台”。基金會董事長桂宏誠表示，調查反映社會氛圍，仍需專業解讀，以避免盲點。



民主文教基金會25日在台大校友會館召開記者會，公布“台灣民眾對93大閱兵之看法”民調結果。基金會表示，此次調查由艾普羅行銷市場研究公司於9月17至19日進行，共完成1228份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差約±2.8%。



調查顯示，52.3%的受訪者並不知道大閱兵消息，72%認為閱兵的主要目的是對外展現國力、軍力，48.5%民眾直接感受到中國大陸軍容壯盛。不過，仍有57.9%認為閱兵對台灣“無所謂、不受影響”，僅20.6%覺得構成嚴重威脅。



在兩岸軍力對比上，52.9%的受訪者認為台灣無法對抗中國大陸。對於“美國是否有能力協防台灣”，六成民眾認為有能力，但僅42.1%相信美國願意出兵，顯示能力與意願之間存在落差。至於台灣因應路線，將近六成民眾支持“交流避戰”，而非“備戰保台”。在未來走向上，38.1%認為統一壓力日增，高於29.6%覺得“台獨”機會提升。



桂宏誠在會中指出，民調只是呈現社會的認知與氛圍，並不代表絕對真理。他強調，學術單位進行調查的目的，是提供社會更多理解與討論的基礎。基金會同時邀請三位專家學者發表分析，包括曾親身在北京觀禮閱兵的前“立委”李勝峯，以及政治大學教授陳麒安、文化大學教授楊泰順，分別從不同角度解讀民意數據，補足民眾可能存在的盲點。