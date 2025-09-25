陳麒安：台人理解現實　信美國出兵協防者少

政大外交系兼任助理教授陳麒安。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月25日電（記者 俞敦平）政治大學外交系兼任助理教授陳麒安今日出席民主文教基金會民調發布會，逐題解析結果。他指出，台灣民眾對美國是否“有能力”與“願不願意”協防台灣的看法差距顯著，六成民眾認為美國有能力協防，但僅四成多相信美國願意出兵，這是民眾對國際現實的理解，顯示社會已能區分客觀實力與主觀意願。此外，政治立場比性別或學歷更深刻地影響受訪者的解讀，整體上多數民眾仍傾向“交流避戰”。



民主文教基金會25日公布“台灣民眾對93大閱兵之看法”民調，並邀請政治大學外交系兼任助理教授陳麒安發表分析。陳麒安表示，他的解讀方式是逐題檢視，並將結果與受訪者的性別、學歷及政治立場交叉比對。結果顯示，性別與學歷影響有限，真正造成明顯差異的仍是藍綠立場。



陳麒安指出，在閱兵資訊的接觸度上，男性與高學歷者更容易關注相關訊息，也較傾向承認中國大陸的軍力強大；泛綠支持者則多從負面角度出發，認為閱兵虛張聲勢。他認為，資訊量愈多的民眾，愈容易正面理解中國大陸軍事力量的發展。



在威脅感部分，過半民眾認為閱兵對台灣“無所謂”，但泛綠受訪者感受威脅較高，離島居民則因長期交流而更不覺得受影響。對於兩岸軍力差距，學歷愈高的民眾愈能理解台灣難以抗衡中國大陸，泛藍與民眾黨支持者也普遍認同此觀點。

