綠高雄市長不穩？林智鴻：初選整合後會回升

民進黨籍高雄市議員林智鴻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）高雄美濃爆出盜採砂石案變成破口，近期幾份高雄初選民調趨勢對綠營不利。民進黨籍高雄市議員林智鴻向中評社表示，目前是短期波動，還在誤差範圍，加上支持者力量因初選而分散，等初選後整合完就會拉開與藍營對手的差距，不必太擔心。因初選採全民調，派系非主要因素，沒有嗅到黨內整合壓力，戰場仍在鞏固組織接民調電話備戰。



林智鴻，台東人，中山大學海洋事務研究所碩士。2018年當選高雄市議員連任至今。曾任綠委趙天麟“國會”辦公室執行長、前高雄市長陳菊市長辦公室副主任、陳菊任內高雄市新聞局主任秘書等職務。隸屬湧言會。



民進黨高雄市長初選有綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺爭取，對手可能是藍委柯志恩。由於近期爆發美濃盜採砂石案，20公尺深、6公頃的巨坑宛如大峽谷，引起外界關注與輿論撻伐，近期幾份民調趨勢對民進黨較為不利受到高度討論。



根據《TVBS》24日公布的最新民調中，賴瑞隆與柯志恩都是41%，分庭抗禮；許智傑則以36%比42%、落後柯志恩6個百分點；邱議瑩對決柯志恩則是36%比44%、落後8個百分點；林岱樺民調為33%比42%、落後柯志恩9個百分點。



林智鴻表示，看近期民調的數字都是誤差範圍之內，不用太過於強調誰領先幾個百分點，由於初選時程會在明年農曆過年前完成，每個候選人都在努力向市民爭取支持當中，看起都很有風度、沒有口出惡言、甚至是彼此祝福，是好的初選模範。



距離年底只剩3個多月，初選整合壓力會很大嗎？



林智鴻表示，黨內規則是登記初選後黨內會有協調，但若每個人決心要選到最後，那就比民調，所以這是機制的一部份。因此他認為黨內不會有整合壓力的問題，主要是看初選誰勝出後，在明年農曆過年開始進行整合，是支持者想要看到的事情。