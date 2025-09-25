黃國昌：沈慶京明確回答與柯無金錢往來

柯文哲步出台北地院，並與支持者擊掌致意。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，以新台幣7千萬元交保，台北地方法院25日繼續審理，並傳喚威京集團主席沈慶京作證。民眾黨主席黃國昌表示，沈慶京在庭上明確回答，與柯從來沒有任何金錢往來，柯與其他人不一樣。



北院25日繼續審理柯案，詰問證人審理程序也進入高潮，傳喚沈慶京作證，接受柯文哲的辯護人詰問。北院法庭在約中午12點40分宣布休息，柯文哲也神情一派輕鬆地步出北院，笑著與支持者握手後，乘車離開。



黃國昌25日接受訪問表示，開庭令他意外的是，檢察官問一個自己指控有送錢給柯文哲的沈慶京，到底有沒有送錢？這是直接了當、真槍實彈，但沈卻回答與柯從來沒有金錢往來，柯與其他人不一樣，從沒開口要錢，這就是大家認識的柯文哲。



黃國昌說，他本以為檢察官已準備好要提出雄厚的反證來證明沈慶京沒有說實話，結果檢方什麼東西都拿不出來，完全證明不了柯文哲與沈慶京之間有金錢往來。



黃國昌加重語氣強調，更讓人震驚的是，北檢2024年9月18日發函給台北市政風處調資料，結果北市政風處2024年9月25日就回函，內容包括柯文哲詳細的行程表，匯出資料的時間點卻在2022年，2022年京華城根本還沒立案調查，是誰給的檔案？政風一條鞭，“中央政府”管政風處的是廉政署，北市政風處是在查緝貪瀆不法，還是在做政治偵防？怎麼有這麼噁心的事？甚至有的檔案在2021年就已掃描了，這件事非常嚴重。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周。2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署不服提出抗告，高等法院撤銷交保裁定後，北院15日再度裁定維持原條件交保，北檢於24日不再提出抗告。