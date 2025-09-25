楊泰順：藍白在兩岸上趨同　合作有基礎在

文化大學政治學系特聘教授楊泰順。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月25日電(記者 俞敦平)文化大學政治學系特聘教授楊泰順25日出席民主文教基金會民調發布會指出，藍營與白營支持者在兩岸議題上的差異已趨於消失，顯示藍白合作有其社會基礎。他同時關注年輕世代對閱兵高度冷感，卻又認為中國大陸是“紙老虎”，與兵役意願低落形成矛盾。楊泰順強調，民調呈現出世代與政黨的認知斷層，決策者不可忽視。



民主文教基金會25日公布“台灣民眾對93大閱兵之看法”民調，並邀請文化大學政治學系特聘教授楊泰順解析結果。



楊泰順表示，數據顯示藍營與白營支持者在兩岸定位與政策態度上幾乎沒有差異，甚至部分議題上白營比藍營更偏向統一或交流，說明藍白合作已具社會條件。若未來藍營領導人刻意與白營切割，恐將付出代價。



楊泰順指出，年輕世代的態度，20至39歲族群中，高達六成以上表示“不知道有閱兵”，顯示對中國大陸軍事動態的冷感。然而，這群人卻又有過半認為中國大陸只是“紙老虎”，與其低落的兵役意願形成矛盾。楊認為，這反映了教育與政治宣傳影響下的認知偏差。



此外，楊泰順也指出，民調顯示離島居民（澎湖、金門、馬祖）對閱兵幾乎無威脅感。這些地區因長期與中國大陸交流密切，加上“首當其衝”的心理調適，更傾向淡化威脅，呈現“隨他去”的心態。



在閱兵觀感方面，曾看過轉播或片段的民眾，認為中國大陸軍力強大、台灣無法抗衡的比例明顯偏高，也更支持“交流避戰”；相對地，資訊不足者更容易傾向自我安慰。楊泰順指出，這說明閱兵確實產生了宣傳效果。



楊泰順最後強調，民調揭示台灣社會的雙重現象：一方面，民眾愈來愈感受到統一壓力；另一方面，政治冷感與認知矛盾卻在年輕族群擴散。若政治人物持續逃避，將無法回應社會逐漸轉向交流與務實的趨勢。