邱臣遠推新竹國際風箏節　科技宇宙風超炫

新竹市國際風箏節將在10月3日到5日登場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月25日電（記者 盧誠輝）新竹市國際風箏節將在10月3日到5日登場，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日表示，今年新竹風箏節以“箏霸星際”為主題，結合科技與宇宙元素，將為舉辦9年來的風箏節帶來全新的體驗，他邀請全台遊客在中秋節連假都能來感受風城的獨特魅力。



新竹市政府產業發展處25日舉行“2025新竹市國際風箏節”宣傳記者會，包括邱臣遠、太空中心太空教育辦公室副主任郭添全、中國國民黨籍新竹市議員陳慶齡、鍾淑英、蕭志潔、民眾黨籍新竹市議員李國璋、新竹市產發處長嚴翊琦、城銷處長林昱志、民政處長施淑婷、發言人楊寶楨、工策會總幹事曹永明、新竹市旅館商業同業公會理事長薛憲徽等人都到場。



邱臣遠指出，新竹市國際風箏節自創辦以來已邁入第9屆，成為最具代表性的國際盛典。今年新竹市府以“箏霸星際”為主題，不僅結合科技與宇宙元素，更首度加碼舉辦3天，讓民眾都能參與其中、玩得盡興。他邀請全台遊客10月就來新竹市，一起探索無垠藍天與浩瀚星際，感受竹市的熱情與活力。



邱臣遠提到，今年活動具有特別意義，因為新竹漁港的漁產品直銷中心將於10月13日起搬遷，歡迎遊客趁著風箏節的中秋節連假，到老直銷中心與經營逾30年的老攤商、老餐廳再相聚。未來直銷中心將以嶄新的面貌出現在大眾面前，邀請遊客持續進場支持，共同見證新竹漁港的新風貌。



新竹市產發處表示，今年活動盛況空前，市府邀請包括法國、意大利、紐西蘭、新加坡等國際風箏團隊，以及台灣北、中、南的優秀隊伍，共超過15支頂尖團隊齊聚新竹市。重頭戲將由法國隊15米“星際迷航企業號”星艦風箏領軍的“太空聯盟”，對決意大利25米巨型“外星人”風箏領軍的“外星軍團”，首度在亞洲展開“太空VS外星”的銀河大對抗。



新竹市產發處指出，10月4日、5日兩晚更有晚間限定的“夜光風箏秀”演出，由巨型發光骷髏、夜行太空人、幻彩外星生物以及會發光的小魚尾獅，將點亮新竹夜空，帶來宛如“宇宙燈會”般的夢幻氛圍。