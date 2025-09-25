花蓮淹大水當晚賴在歡宴中　府：惡意造謠

黃揚明指出，花蓮洪水成災當晚，賴清德卻在台南出席台商晚宴。質疑賴幕僚毫無政治判斷力。（黃揚明臉書） 世界台灣商會聯合總會25日發表聲明駁斥。（世界台灣商會聯合總會網站） 中評社台北9月25日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流造成14死，洪水災情怵目驚心。資深媒體人黃揚明25日指出，23日當晚賴清德卻在台南出席台商晚宴，臉上笑容滿面，還聊起去年就職晚宴餐廳，對花蓮災情隻字未提。雖然賴有在臉書發文關切，但“喜氣畫面”引發觀感爭議，更質疑幕僚毫無政治判斷。



“總統府”發言人郭雅慧回應，政論名嘴宣稱賴清德“出席世台會行程未關心花蓮災情”一事，實屬造謠妄議。賴清德當晚抵達後先進行座談，致詞開場即主動談及花蓮災情，詳述當日下午與“行政院長”卓榮泰開會討論花蓮災情處理因而延遲抵達會場致歉。郭呼籲各界協助熱情捐款救災，該評論惡意造謠，絕非事實。



世界台灣商會聯合總會25日發出聲明說，很遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠，抹黑賴清德及世總團隊。世總表達深切的遺憾與譴責，希望無端造謠者應立即道歉，刪除發文。



黃揚明25日在臉書指出，9月23日下午，花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤（執政黨說溢流），導致當地嚴重災情、釀成死傷，且相關災難影片早已瘋傳。那天晚上，賴清德前往台南出席世界台商總會的“第31屆年會暨第3次理監事聯席會議”台南市之夜歡迎晚宴。



黃揚明說，賴清德當晚確實有在臉書等社群平台發文關切花蓮災情。但當災難發生後第一時間，他喜孜孜地出席一場相當歡樂的活動，且全程他並未提及花蓮災情。甚至一開場就說，這裡就是他去年就職辦“國宴”的餐廳，所以這天“餐廳也是用國宴的方式，歡迎各位來到”。



黃揚明提及，大家可以想像一下，如果是八八風災發生小林村滅村事件後，國民黨籍馬英九還出席一場台商歡迎晚會。民進黨“立委”、側翼會批評些什麼？（當年一位“行政院秘書長”，因為颱風天去慶祝父親節而被罵翻下台）。賴清德的幕僚，連基本的政治判斷都沒有，沒辦法說服賴取消行程，很容易營造出“路有淹死骨、朱門酒肉臭”這種觀感。