郝龍斌：要達成世代共好　而非交替、對立

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉將於10月18日投開票，主席候選人郝龍斌25日接受網路直播節目專訪，被問到競爭對手提出“世代交替”訴求，73歲的郝龍斌表示，國民黨主席要有領導力，要達成世代共好，而非交替、對立，競選黨主席不是比年齡，而是觀念、作法能否接地氣。他一定是重用、去瞭解年輕人，國民黨也要走進校園爭取年輕人加入。



國民黨主席候選人包括郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣卓伯源、前“國大代表”蔡志弘，6搶1。郝龍斌25日接受《直球對決》節目主持人蘭萱專訪。蘭萱問及，國民黨一直都不受到年輕人支持，46萬名黨員7成以上是60歲以上。



郝龍斌指出，他當台北市長8年很有經驗，會去傾聽、解決年輕人因薪資、教育的問題，會盡力廣納各方意見、多接觸。國民黨要改形象，他深深體會到，年輕人沒必要瞭解國民黨，是國民黨要瞭解年輕民眾。另外年輕藍委牛煦庭、徐巧芯、羅智強都被年輕人喜歡，很會用網路，國民黨也要讓這些年輕“立委”走入校園，爭取年輕人，加入國民黨。國民黨是黨員投票，確實與社會期待會有所落差。



蘭萱問，如何看被講說若當選，是國民黨大老、宮廷政治文化再現？郝龍斌說，當然不是，當黨主席要有領導力、執行力、公信力、團結整個黨，要世代共好，不是世代交替，交替是對立，無助團結，他一定會團結中生代、年輕人。其實他從以前就一直提拔年輕人，他當市長時，30幾名政務官，30歲、40歲佔3分之1，頭角崢嶸，比如葉慶元、盛治仁、李永萍等。



郝龍斌說，他在高雄、台中等地提名的議員候選人也都當選，他有識人之明，會重視國民黨年輕人及新媒體工作室，比如國民黨主席朱立倫領導的年輕人創作賴清德是“萊爾校長”，他一定讓年輕人參與黨務，或是先歷練當助理。

