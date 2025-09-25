郝龍斌：藍白定要合　願與柯文哲一笑泯恩仇

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，主席候選人郝龍斌25日上網路節目專訪，針對國民黨與台灣民眾黨未來2026、2028怎具體合作？郝龍斌表示，先談2026縣市長選舉，確定好民調公司與多少家的民調機構，要建立與民眾黨的互信共識，才能再談2028；另外若他當選，會想要和民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌坐下來談，與柯一笑泯恩仇。



國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中、卓伯源、蔡志弘6搶1。郝龍斌25日接受《直球對決》節目主持人蘭萱專訪。



郝龍斌表示，藍白先談2026，民調公司要確定好，藍白合的障礙就是當初2024互信不夠，還有操作過程不夠細膩，這跟執行力有關，以致6成民意輸給4成的賴清德，造成藍白椎心之痛，社會分裂、國家停擺，賴清德發動反民主的大罷免。若藍白主席都有誠意即促成，但各有立場，求同存異是件很高的藝術，雙方要先透過小合作，建立互信與善意，再談2028。



蘭萱問，明年新北市、宜蘭縣、嘉義市可能給民眾黨嗎？黃國昌說同意新北市長選舉民調輸了就退選？郝龍斌說，他若當選，一定會與民眾黨、黃國昌推動善意，會看怎樣去公平地決定民調，兩黨先成立“共同提名委員會”，才有商量的好方式。當然最可能就是比民調，民調都會有誤差，除了用奇數機構，也要考慮到奇數也可能出現誤差範圍平手，舉例看是否用5家，然後去掉頭、尾，還有3份可比，細部會再談，誰贏就提誰。



會後記者問，郝龍斌若當選後會親自會見柯文哲、黃國昌嗎？郝龍斌說，若他當選，會跟民眾黨領導階層、包括黃國昌、柯文哲商量，若能夠坐下來，一笑泯恩仇，建立合作互動機制，這對藍白合的將來，是很大助益，所以他願意去。



蘭萱問，若柯文哲2028還要參選大位怎辦？郝龍斌說，藍白2026就要先培養默契，否則就也沒2028，要讓選舉席次極大化，2028唯一原則就是要贏，下架賴清德。目前國民黨2028人選看起來是國民黨籍台中市長盧秀燕最強，但也會有別人有參選意願，都不一定，所以要用民主的機制去處理。他要當造王者、造后者，絕不會選2028，要公正，不重蹈以前失敗的覆轍。

