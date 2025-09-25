郝龍斌：兩岸基礎九二共識“一中各表”最好

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉將於10月18日投開票，主席候選人郝龍斌25日接受網路直播節目專訪，針對如何處理兩岸關係？郝龍斌表示，國民黨要撕掉“親中舔共”標籤，國民黨是親美和中、不“舔共”，也要對岸真正同意“中華民國”的存在，兩岸基礎目前看起來還是“九二共識、‘一中各表’”最好。



是否支持重啟國共論壇？國共領導人見面？郝龍斌說，只要在對等尊嚴雙方都能接受的情形下，他不排除任何交流機會。他將來若當黨主席，會與大陸溝通、交流、對話。



國民黨主席候選人包括郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣卓伯源、前“國大代表”蔡志弘，6搶1。郝龍斌25日接受《直球對決》節目主持人蘭萱專訪。蘭萱問及國民黨如何撕掉“親中舔共”標籤？九二共識、“一中各表”對岸能接受嗎？兩岸關係怎解決？



郝龍斌表示，國民黨的其實一直是親美和中，也要兩岸對話交流，當然國民黨要撕掉標籤，絕對不能“舔共”，國民黨的兩岸政策是“和中不舔共”。九二共識則已被汙名化，“九二共識、‘一中各表’”要黏在一起；但對岸若不願意、模糊，要的是“九二共識、一國兩制”，國民黨是希望對岸承認“一中各表”。



郝龍斌說，和平無可取代，衹有對話交流才能和中，可是對話通關密語是什麼？國民黨要勇敢、不要怕貼標籤，並要對岸真正同意“中華民國”的存在，國民黨要的是九二共識、一中各自表述。



他說，他當台北市長時推動台北、上海雙城論壇，他到對岸時，也見到當時的上海市長、國台辦主任，他就當面要求尊重“中華民國”，這是善意，不是“舔共”，若對岸不接受“中華民國”存在，那就沒得談。目前看起來還是“九二共識、‘一中各表’”最好。

