國民黨：黨員名冊已更新　選舉人數33萬餘

國民黨中央黨部外觀一隅。（中評社資料照） 中評社台北9月25日電／國民黨主席10月18日改選，候選人張亞中質疑黨中央提供的黨員名冊光碟資訊與4年前相同。國民黨下午嚴正澄清，4年前具選舉權黨員人數為37萬餘人，今年截至9月10日止，選舉人數則為33萬餘人，不但總人數不同、檔案數不同。



國民黨表示，提供的黨員名冊內容是本月更新的最新資料，絕非所指稱之舊資訊，籲請所有候選同志停止無助團結的對內攻訐，應多闡述政見理念，爭取黨員支持才是正道。



國民黨表示，經查2021年黨主席暨黨代表選舉選舉人數共計37萬711人，因2023年進行黨籍總檢，人數至今年略有減少，迄9月10日黨費繳納截止日，選舉人數為33萬1410人，總人數不同，何來與四年前相同之說？



國民黨也提到，因為2024年黃復興黨部與縣市黨部合併，提供的黨員名冊光碟中檔案數量，亦由4年前92個檔案減為今年的50個檔案；不僅具投票權總人數不同、檔案數不同，黨員資訊亦有所更新，與4年前絕非同一版本。



國民黨表示，黨中央辦理選務工作一定秉持公平、公正、公開原則，期盼參選同志多加闡述政見理念，停止無謂的對內攻擊，藉由此次選舉過程展現本黨新貌。