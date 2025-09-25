台生產99%先進晶片讓美風險高？台官方澄清

台經濟部長龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／美國財政部長貝森特（Scott Bessent）24日受訪時表示，全球99%高效能晶片都在台灣生產，已成為全球經濟面臨的最大單一風險。台“經濟部長”龔明鑫今天表示，台灣產業效益與實力愈強，對全球供應鏈完整性貢獻就愈大，“台灣產業的強大，絕對不是風險”。



美國財政部長貝森24日表示，全球經濟最嚴重的單一潛在風險點，在於99%高效能晶片都在台灣生產，台灣做得很好，有出色的產業生態系統，但就風險管理而言，“至少要把30%、40%甚至50%的我方需求帶回美國或盟國，無論是日本還是中東地區，我們每天都在推動這件事。”



根據《中央社》報導，龔明鑫25日下午接受媒體訪問時表示，台灣出口的產業都是全球供應鏈不可或缺一環，台灣產業如果效益愈好、愈強大的話，對全球供應鏈完整性貢獻就愈大，“台灣產業的強大，絕對不是風險”。



龔明鑫說，賴清德已揭示產業政策為“立足台灣、布局全球、行銷全世界”，以晶片來說，最先進的晶片已經在台灣，或最新興的研發已在台灣生產與製造，同時也要布局全球，“經濟部”會秉持這項原則辦理。



對市場傳出英特爾（Intel）已與蘋果（Apple）接洽尋求投資，是否會影響台積電地位一事，龔明鑫回應，台積電在全球半導體產業中占有領先地位，關鍵為擁有先進的製程技術，並非是客戶或股權變化等其他因素，因此他並不擔心。