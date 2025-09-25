陸委會：雙城論壇職業培訓合作MOU有疑慮

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）針對2025台北上海雙城論壇延後舉行，陸委會副主委兼發言人梁文傑25日表示，有太多不具名人士在放話，若台北市政府都不著急，延後舉辦也是很正常的事，旁邊的人何必著急？若陸委會處處刁難，相信中國國民黨籍台北市長蔣萬安與副市長林奕華的發言不會這麼平和。有關MOU的審查，陸委會與北市府的溝通其實都非常順暢。



梁文傑也說明，職業培訓合作的MOU，簽署用詞上比較模糊，所以疑慮一直沒辦法消除，因此“勞動部”要求北市府修正。但畢竟北市府還需要與上海市政府磋商，其中可能碰到一些困難，這部分建議向北市府詢問。



2025台北上海雙城論壇原預計26日至27日於上海進行。陸委會18日設下4項“提醒”，包括蔣市府應避免涉及事屬“中央”事項，如兩岸觀光。台北市政府22日上午宣布雙城論壇延後舉行。陸委會則多次強調，對北市政府宣布延後相當意外，也並未技術卡關。



陸委會25日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，雙城論壇延後舉辦這件事，有太多不具名人士在放話。建議大家最正確的看法是去看蔣萬安與林奕華的發言，若蔣市府覺得陸委會處處刁難，相信蔣、林的發言不會這麼的平和，蔣、林的發言絲毫沒有責怪陸委會在刁難的意思。



梁文傑說，北市府有自己做事的步驟，若北市府都不著急，也許可以12月底再去，這也是很正常的事，旁邊的人何必替北市府著急？別人在吃米粉就不會燙，旁邊的人一直喊燙，這不是很奇怪？所以還是去看蔣萬安與林奕華的態度。

