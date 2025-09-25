沈慶京在法庭上爆：檢察官“要我咬柯文哲”

威京集團主席沈慶京。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，以新台幣7千萬元交保，台北地方法院25日繼續審理，並傳喚威京集團主席沈慶京作證。沈慶京接受柯文哲的律師詰問時爆料，2024年10月11日他當時戒護住院，檢察官林俊言說柯文哲不是好人、不要維護他，10月14日律師不在場時，林俊言還要他咬柯文哲，他也否認有“小沈1500”，他沒有給柯文哲任何的錢。



根據《中時新聞網》報導，沈慶京證稱，去年10月11日星期五下午，他當時被羈押禁見，但戒護就醫在“衛福部”立台北醫院住院，檢察官林俊言帶著書記官，借用醫院會議室開偵查庭，林俊言就說“以不錄音、不錄影方式，要和被告聊一聊”，但談話內容卻是一直說，柯文哲不是好人、不要維護他，沈慶京說，當時談話近2小時沒有錄音錄影。



沈慶京還說，林俊言跟他表示“你如果不能交保出去處理，你的公司會有問題”，林俊言還說，柯文哲不是好人，要求沈慶京不要再維護柯文哲，並拿出鏡週刊的報導內容佐證。沈慶京說，10月14日林俊言又到醫院視察，當時他旁邊沒有律師，他配戴腳鐐被綁在病床上，林俊言要他承認行賄柯文哲。沈證稱，後來他在偵查庭有痛罵檢察官是土匪、強盜及明朝錦衣衛，但檢察官沒有記載在筆錄中。



公訴檢察官主張，柯文哲擔任台北市長下令把京華城案送研議，沈慶京也給了210萬元政治獻金，雙方有貪污的對價關係；庭末，審判長諭知，9月30日下午2點由國民黨籍台北市議員應曉薇作證，同案被告柯文哲、沈慶京及吳順民必須到庭，進行證人交互詰問。