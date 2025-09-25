羅智強高雄座談搶深藍票　暢談世代交替傳承

國民黨主席候選人、藍委羅智強25日下午到高雄左營果貿社區舉辦黨員座談會，眾人比出3號合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，主席候選人、藍委羅智強25日到象徵高雄深藍軍的地盤左營果貿社區進行黨員座談，不僅強調自己“正藍血統”及“捍衛‘中華民國’價值”，更呼籲要世代交替與傳承，讓年輕人出來開創歷史，陪同的無黨籍“立委”高金素梅更強調“黨員自決”，不要被上面綁架。



參選國民黨主席的藍委羅智強25日下午在高雄市果貿里社區活動中心舉辦黨員座談會，無黨籍“立委”高金素梅陪同，退役少將臧幼俠、退役少將周國雙、退役上校廖念漢到場出席力挺，國民黨籍前高雄市議員陳若翠擔綱主持，現場湧入近百人。



開場致詞的臧幼俠大讚羅智強是最強戰力，並指左營的果貿代表高雄藍軍最重要的力量，羅智強很重視高雄，最近黨內選舉有紛擾的聲音，但羅一直走遵守黨的紀律的路線，強調是中國人也是台灣人，兩岸未來和平訴求，呼籲黨員不要被影響。



廖念漢更說，羅智強一路走來都在國民黨，且黨籍“立法院長”韓國瑜都說過最佩服羅智強的三件事，孝順，這代表忠臣出孝子；寬厚，出錢出力培養新生代；勇敢，槍口一致對外，勇於仗義執言，是真正為國民黨好的候選人。



高金素梅也說，她雖非國民黨，但長期是國民黨的好朋友，她父親也是國民黨黨員，羅智強面對大罷免多辛苦，第一個被民進黨罷免，還四處幫其他被罷免的“立委”站台，在前線作戰，且羅智強揭發民進黨弊案的能力沒有話講。



高金素梅強調，原住民有很多國民黨員，她要告訴族人，把票都投給羅智強，期待這屆選出的不是出身宮廷的黨主席，要選出接地氣的主席。她說“黨內民主，就是要自決，不是上面交代下來，投給連人或手都沒見過握過的候選人。”

