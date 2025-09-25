羅智強批綠喪盡天良　支持者呼應痛罵畜生

參選國民黨主席的藍委羅智強25日下午在高雄市果貿里社區活動中心舉辦黨員座談會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成多人死傷失聯，但民進黨“立法院”黨團內部群組卻討論該如何用“殺傷力”消息反擊中國國民黨。國民黨主席候選人、藍委羅智強25日在高雄辦黨員座談會時，痛批砲轟民進黨“立委”“喪盡天良、吃人血饅頭”，大家在努力捐贈物資的同時，民進黨卻在挑起爭端。台下還有支持者激憤呼應“他們不是人，他們是畜生！”



參選國民黨主席的藍委羅智強25日下午在高雄市果貿里社區活動中心舉辦黨員座談會，無黨籍“立委”高金素梅陪同，退役少將臧幼俠、退役少將周國雙、退役上校廖念漢到場出席力挺，國民黨籍前高雄市議員陳若翠擔綱主持，現場湧入近百人。



針對這次花蓮嚴重災情，羅智強表示，他率先捐新台幣50萬給受苦的故鄉，綠委們卻在群組商量，如何消費利用這次花蓮的災情，來攻擊在野黨，他批“有看過這麼喪盡天良的一群人嗎？”台下有支持者呼應“他們不是人，他們是畜生！”



羅智強表示，正當各界都憂心災民、心繫救災之際，民進黨竟忙著搞政治鬥爭，要把“行政院”變網軍，以“國家”機器攻擊在野黨。15條人命，在民進黨口中如此雲淡風輕地成為鬥爭在野黨的工具，一群綠委與“政院”官員大吃人血饅頭，令人作嘔。



羅智強表示，截圖曝光後，綠委王定宇在群組中怒嗆“一群叛徒”後退群，但暗地裡把人命當鬥爭工具的，才是人民的叛徒。



羅智強表示，“行政院長”卓榮泰到花蓮勘災時說撤離有瑕疵，此舉如同像去“踢館”，他質疑官員態度不應該是如此，呼籲民進黨執政官員“良心還是很重要”。



花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，為下游光復鄉帶來近百年來最嚴重的一次水患，“內政部消防署副署長”簡萬瑤25日上午在前進協調所記者會表示，截至目前共出動7縣市、8單位消防人力，出動417人投入救援，累計救出633人。