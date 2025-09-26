曾偉峯：中美在台海議題上　越來越不對稱

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月26日電（記者 鄭羿菲）針對中美關係，政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中評社專訪時表示，中美雙方都有接觸的需求，因此增加會面、熱線是必然的，也形成護欄避免誤判。中美目前重點聚焦在關稅貿易談判上，台灣議題並非當前首要議題，不希望在中美經貿談判中，因台灣問題起任何漣漪。



曾偉峯說，美國總統特朗普暫停超過4億美元的對台軍援，很可能是特朗普對台灣議題上更加謹慎，甚至是希望以此取得一些好處。中國對台灣問題，現在就是跟美國打持久戰，解放軍定期軍演，慢慢的就把台灣的戰略空間限縮了，從暫停軍援來看，是美國對中國的讓步，但中國卻從未在台灣議題上對美國讓步。



曾偉峯指出，中美在台海議題上，越來越不對稱。中國有自己的戰略步調，美國反而在戰略上更缺乏耐心，即便台美關係持續升溫，但到某種程度美國可能還是會擔憂中國的態度，美國並非無上限的支持台灣。



美東時間19日早上、北京時間19日晚間，中國國家主席習近平同美國總統特朗普通電話，特朗普透露，他們同意，兩人將在今年10月底在韓國舉行的亞太經合組織峰會期間會面，特朗普將於明年初訪華，習近平在適當時候訪美。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長。



曾偉峯接受中評社專訪時表示，中美雙方領導人彼此都有接觸的需求，中國應是在熱線中瞭解美國在關稅談判上的底線，而美國則希望試探中俄朝之間的合作關係，特別是特朗普在93閱兵諷俄朝密謀對抗美國，雙方都有需求，彼此增加接觸是必然的，對中美關係的穩定也不是什麼壞事，就像美國所講的護欄作用，避免進一步的誤解造成衝突。

