盧秀燕肯定羅智強是好人才　喊加油和祝福

盧秀燕與羅智強共進晚餐。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月25日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人羅智強今晚到台中市拜會市長盧秀燕，兩人品嘗在地90年肉圓名店“台中肉員”，雖然羅智強此趟是拜會請益之旅，但因為適逢花蓮縣受到強颱重創之際，兩人的談話聚焦在賑災及協助花蓮災後復建等意見交換，對於黨主席選舉，盧秀燕肯定羅智強是好人才，表達祝福、鼓勵之意，也強調，每個候選人願意服務她都鼓勵，一視同仁。



國民黨主席預計今年10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人。



羅智強25日拜會台中市長盧秀燕，盧特別安排到在地90年肉圓名店“台中肉員”共進晚餐，兩人分別吃一份招牌肉員配上一碗冬粉湯，盧秀燕化身美食家，滔滔不絕向羅智強介紹“台中肉員”的歷史、口味、吃法，強調台中肉員是用“油泡式”製作，全台僅只一家，別無分號，所以店名特起“肉員”而不是常見的“肉圓”，要做出區別。



由於適逢花蓮縣受到強颱重創之際，雙方一開始先是對花蓮災情表達關心之意，羅智強表示他赴約前，得知台中市消防局前進花蓮，已經救出13人，非常的感動，他是花蓮出生、基隆長大的小孩，父親年輕時在花蓮打零工，以前如果發生天災就要去清土方、工作很危險，他感受得到救災的困難度，言談時5次向市長說謝謝，感謝台灣人挺身而出。

