美如何查巨大生產線？翁履中曝外籍記者調查

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／台灣自行車品牌“捷安特”的製造商巨大公司，被美國海關直指生產線涉及強迫勞動，對巨大發布“暫扣令”。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中25日在臉書發文指出，值得注意的是，美國這次的決定，主要依據的是外籍調查記者在台灣的報導，這說明了一殘酷現實，台灣自豪自己“對外國人最友善”，但當外國人利用這份自由去推進他們關心的“進步議題”，往往最後變成外國輿論或是政府攻擊或威脅台灣產業的工具。



翁履中分析指出，這對台灣產業無疑是一記警鐘，而台灣在外籍勞工制度上確實有改進空間，但值得注意的是，美國這次的決定，其實主要依據的是外籍調查記者在台灣的報導，這說明了一個殘酷的現實，台灣自豪自己“對外國人最友善”，但當外國人利用這份自由去推進他們關心的“進步議題”，往往最後變成外國輿論或是政府攻擊或威脅台灣產業的工具。



翁履中說，“今天是捷安特，明天可能是半導體碳排放，後天可能換成其他產業的勞動制度。”他並反問，為何這些記者不選擇政治體制不穩定、資訊封閉的地區深入調查？為何選在台灣？原因正是台灣穩定、自由，對外籍人士友善，才讓他們能“舒舒服服地在台灣批判、揭露”。

