台企巨大拒赴美設廠遭祭旗？陰謀論四起

巨大機械總部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／巨大輸美自行車產品無預警遭扣，市場上陰謀論頻傳。據瞭解，巨大先前並未接獲美方任何調查要求，也未給解釋機會。傳出是因巨大先前拒絕赴美設廠，樹大招風，因而成為殺雞儆猴對象。供應鏈認為，倘若為真，台灣指標企業恐遭強迫赴美，無異掏空台灣。



根據《中時新聞網》報導，美國總統特朗普祭出對等關稅，身為自行車大廠龍頭的巨大4月時就被問及赴美設廠意願，當時巨大直接說“No”。強調美國沒有自行車產業鏈聚落，一來生產成本太高，二來現在建廠也來不及，且自行車是勞力密集產業，赴美設廠根本不划算，沒有考慮過赴美設廠。



供應鏈私下表示，巨大說的雖是事實，但顯然不給美方面子。加上據他們瞭解，在接獲暫扣令前，巨大完全沒有接到任何美方來台看廠的要求，或是來函詢問，就直接開罰，很難相信這兩者無關。倘若美方是用這招逼迫台灣指標企業赴美設廠，無異掏空台灣。



巨大發言人李書耕解釋，至今仍不清楚為何巨大被列入暫扣令名單，但強調從未接收到美方要求赴美設廠的任何訊息或壓力。他認為自行車不符合特朗普的美國製造戰略部署，應與赴美設廠無關。至於與台美關稅談判有無關係？“這不在巨大可以討論的範圍”。



供應鏈高層說，巨大如果在勞工人權的處置上做得不好，當然應該受罰，也可以改善，但巨大此次遭罰的時間、手法都太粗糙，很難不讓人有“政治化”的聯想。況且每次只要一談到勞權，美方、台方、移工輸出方，都有很大的立場分歧，絕非能簡單論斷。



台經院院長張建一則表示，這屬單一個案，提醒廠商在勞工權益上一定要符合國際規範。他建議廠商趁這個機會檢討外籍移工權益落實問題，不應輕忽事件發展。