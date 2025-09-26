吳子嘉預言賴9月民調再跌　瀕執政死亡線

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午因為強颱樺加沙豪雨導致壩頂溢流，光復鄉多處嚴重淹水造成民眾死傷。有網友25日在網路節目問，有人還能利用受害人民生命發揮殺傷力，來分裂台灣內部，台灣何時才能安居樂業？《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，台灣主要的問題在於，賴清德本身是一個領導能力比較脆弱的一個“總統”。他預測，賴清德9月的民調會下降，如果持續下降，這個政府就會達到“執政死亡線”。



0923花蓮洪災造成光復鄉災情慘重，不少災民批評堰塞湖潰堤前根本沒收到撤離通知，“行政院長”卓榮泰則指責藍營執政的花蓮縣政府撤離不到位導致傷亡憾事。



根據《中時新聞網》報導，有網友25日在網路節目《董事長開講》問到，當災難發生之前可以處理預防的天災性堰塞湖，結果有人還能利用受害人民生命發揮殺傷力，來分裂台灣內部，請問官員是否該負責下台？台灣何時才能安居樂業，改朝換代嗎？吳子嘉回應，全世界政治風氣確實有一種比較偏向特朗普極右風的現象，所以整個政府功能在衰退中。但是台灣不是，台灣主要的問題在於，賴清德本身是一個領導能力比較脆弱的一個“總統”。

