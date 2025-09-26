巨大產品遭美暫扣　盧秀燕憂另類經濟災害

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／總部位於台中市的巨大（Giant）機械在台灣製造的自行車、相關零件及配件，24日被美國海關以“涉及強迫勞動”發布暫扣令。中國國民黨籍台中市長盧秀燕25日則示警巨大不是第一件，業界都剉咧等，除了高關稅，還有美國海關處分，是另一種經濟災害。



根據《中時新聞網》報導，以業界常態來看，一般移工除要負擔最高3年6萬元台灣服務費外，在國外還得負擔海外仲介費，實務上移工要繳交費用近7000美元。部分台灣仲介業者也藉此謀利，甚至還有仲介引進移工時不向雇主收取費用，而是靠與海外仲介分潤移工負擔的費用，有時甚至還會給予雇主回扣。



盧秀燕25日在議會開議前受訪高分貝呼籲外交、經貿系統，盡速和美國交涉，取消海關處分。



台中市勞工局指出，近日將會同“勞動部”勞動力發展署至巨大，針對移工疑有超時工作、居住環境、扣薪等強迫勞動議題入場瞭解。



另外“勞動部”也表示將秉持保障勞工權益的立場，和“經濟部”共同合作提出改善方案，及早解決被指涉強迫勞動問題。



“勞動部”官員坦言，在多次雙邊會議中要求移工來源國應限縮其海外仲介費不得超過1個月薪資，但仍在協商中。



台灣人權促進會研究員施逸翔表示，之前美國針對台灣發出暫扣令多為遠洋漁船，此次為首度針對製造業發出暫扣令，也是對台灣製造業及政府巨大警訊。



桃園市群眾協會主任汪英達說，巨大移工不是個案，台灣的移工普遍面臨類似處境，此次事件顯現政府長期縱容，讓資方及仲介長期剝削移工，若不改善未來恐怕會失去美國及歐洲2大市場，提醒政府應立即依國際勞工組織（ILO）的規範訂定公平聘僱指引。