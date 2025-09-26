花蓮堰塞湖已14死　郭正亮：山上破籠養虎

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社花蓮9月26日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，已有14死。前“立委”郭正亮挖出8月26日“立院”的質詢畫面，“行政院長”卓榮泰稱除非下大雨否則沒立即危險。“農業部長”陳駿季則說不會直接潰堤。前“立委”郭正亮表示，堰塞湖沒辦法爆破、引流，這叫大難臨頭。他更指出，前“立委”蔡正元比喻稱，就如一個破籠子，養一隻老虎在山上，你不知道老虎什麼時候會從破籠子跑出來。



綜合台媒報導，針對卓榮泰和陳駿季的質詢畫面，郭正亮25日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，該段質詢畫面的時間是8月26日，到發生事情不到一個月，那就可以追問8月26日到9月23日中間發生什麼事？有兩個颱風。中央最認真的就是農業單位和林保署，他們請了一些教授來開會，所有的方案都討論過了，比如能不能引流？最後大家的結論是，洞被堵住了，沒辦法爆破、引流。這樣聽起來豈不是沒招，只能阿彌陀佛，希望雨不要太大。



郭正亮接著說，這叫大難臨頭，大家望著山巔不知道怎麼辦？前“立委”蔡正元就做個比喻，有一個破籠子，養一隻老虎在山上，你不知道老虎什麼時候會從破籠子跑出來。下面的老百姓就不知道怎麼辦。真正有能力把籠子弄好的是中央，絕對不是地方。而籠子即將破，下來疏散老百姓的是地方，所以責任要分清楚。



郭正亮更指出，若堰塞湖無法爆破、短期無法分流，且若需要花大錢才能進行處置。第一可以“國際標案”讓國際有能力的單位進來協助，第二則是遷村，這是前“內政部長”李鴻源講的。他說，台灣有很多國土保育地帶不適合住那麼多人。不過，郭正亮認為，這是很為難的事，因為這些人如果不是窮，怎會住在這裡。



另外，日前民進黨“立委”蔡易餘稱應要求通訊傳播委員會（NCC）通令媒體不准使用“潰堤”，“農業部”也說要避免使用“潰堤”二字。郭正亮認為“溢流”是當水位超過壩頂，從壩面低窪處慢慢地往外流。“潰堤”則是壩體被沖垮或崩塌，形成一個大的缺口，讓大量水瞬間傾瀉。除此之外“結構失效”也是潰堤定義之一。