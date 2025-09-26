李鴻源：花蓮堰塞湖最糟2千萬噸水沖下來

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流，大量泥水不但沖毀馬太鞍溪橋，還直接淹進光復鄉住宅區。(鳳林警分局提供資料照) 中評社台北9月26日電／花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午因為強颱樺加沙豪雨導致壩頂溢流，光復鄉多處嚴重淹水，已造成14人死亡。水利專家、台前“內政部長”李鴻源25日在政論節目示警，最壞的狀況就是管湧現象，也就是壩體開始漏了，然後水在漏的過程中，把土給帶出來了，從小洞變成中洞，從中洞變成大洞，在那個當下，可能2000多萬噸水就從山上下來了。



根據《中時新聞網》報導，李鴻源25日在政論節目《57爆新聞》被問到，這是潰壩，政府一直咬的是溢堤，為什麼要在這3個文字裡打轉呢？李鴻源回應表示，這沒有意義啦，溢堤、潰壩、潰堤，就會造成很嚴重的淹水。溢堤跟潰壩有很大的不一樣， 假如是溢流，它往下切了80米，就是整個水壩垮掉了80米，所以沖出來的水是6000多萬噸，這些堤防根本擋不住，所以水直接就沖破了，就進到我們的災區。



曾任台灣大學土本系教授的李鴻源說，今天再扯這種學術名詞，毫無意義。現在要趕快讓災民恢復應該要有的生活節奏，這是第一優先順序。第二個優先順序，則是還有將近2000萬噸的水在你們的頭頂上，到底該怎麼辦？這才是要考慮的。我們過去堰塞湖土是乾的，我們知道它溢頂，就一定會潰壩，這是我們完全知道的。海上颱風警報來了以後，預估多少水，所以我們完全知道什麼時候洪峰會來，所以要去疏散。

