美徵藥品關稅100%　姜冠宇：重創台生技業

美國將對藥品課徵關稅，醫師姜冠宇日前在臉書發文表示看法。（照：姜冠宇臉書） 中評社台北9月26日電／美國總統特朗普25日宣布，10月1日起將對所有品牌或專利藥品徵收100%關稅，除非該公司正在美國設廠。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇曾指出，台灣是很多隱形冠軍的產地，這之中就包括不少學名藥，而美國人愛買成藥，加上電視可以播放醫療廣告，是很大的成藥市場，課徵重稅恐會對台灣生技業造成影響。



特朗普今年4月宣布將實施對等關稅政策，對全球投下震撼彈，如今與各國的關稅協議談完了，特朗普又將目光轉移至藥品上，宣布將從10月1日起對藥品課徵100%重稅，除非相關企業正在美國建設藥品製造廠，否則都無法獲得豁免。



根據《中時新聞網》報導，今年4月特朗普宣布對等關稅政策時，就曾說過將對晶片、藥品課稅，當時姜冠宇就在臉書發文表示，台灣是很多隱形冠軍的產地，這其中就包括不少台廠研發的學名藥，雖然台灣人可能不熟悉，但這是因為台灣的健保不斷壓低藥價，才導致這些品質更好、成本更高的藥品放棄台灣市場。



姜冠宇指出，台灣的生產成本相較國外還是比較便宜，因此不少生技公司在台灣研發、製作藥物後，瞄準低關稅或零關稅的外國市場進行販售，其中美國人非常愛買成藥，加上電視可以播放醫療廣告，就是相當大的藥品市場。



姜冠宇說，除了台灣之外，全球不少醫療新創公司都針對美國市場進行布局，因此美國對藥品課重稅，一定會影響到生技產業，“藥品一旦課下去，以後美國人吃藥是真的貴了，我倒想看看美國醫保制度與藥市經濟會如何受影響”。



