謝立功析柯P只要符合這些條件仍可戰大選

民眾黨前秘書長謝立功接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月27日電（記者 張穎齊）藍白合對未來選舉的影響備受關注。台灣民眾黨前秘書長謝立功接受中評社訪問表示，藍白合最重要的是雙方必須展現誠意，而不是分配地盤或黑箱協商，若2026縣市長選舉能建立良好合作基礎，將有助於2028大選的協商推進。



針對柯文哲是否有拚2026、2028動向可能？謝立功表示，只要官司未定讞、未被判10年以上，柯文哲仍有資格再戰2028大位。但民眾黨若要成為全台性政黨，必須在南台灣經營，2028選舉是全台灣的票，南台灣不能空白，民眾黨應該也要考慮在高雄、台南等地深耕。



謝立功指出，距離2026大選僅剩1年多時間，合作必須儘快啟動，最關鍵的是推出能夠讓選民埋單的好候選人，而非藍白內部私下喬分配。選舉最重要的是候選人能否獲得選民支持，不是誰分到哪裡，必須回到民意基礎。



謝立功，台灣大學“國家發展研究所”法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者，曾任“國安會”諮詢委員、“移民署長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學“國境警察系”教授兼主任、“調查局”調查員等。2020年退出中國國民黨、加入民眾黨擔任過秘書長、組織發展部召集人。現為城市發展交流協會理事長、台灣文化創意產業加值協會榮譽理事長、台灣新住民事務權益促進總會理事長等。



謝立功向中評社說，目前國民黨相對擁有人才優勢，但民眾黨必須展現自信，不應自我設限。他舉例，2026縣市長選舉，外界總認為民眾黨在六都僅可能角逐新北市，如果打破這個想法，合作就有無限想像空間。

