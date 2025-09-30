傳美將停止軍援台灣　張延廷：被犧牲的跡象

前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）美媒《華盛頓郵報》日前報導，美國總統特朗普為爭取“習特會”釋出善意，暫停對台灣4億美元軍援。前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社訪問分析，這反映出三大現象：一，美國為營造對中氣氛而壓縮台灣利益；二，台灣日益成為美中交易的籌碼；三，美國對台軍事支持仍相當有限。



張延廷分析，特朗普若暫停軍援，顯示美國在對中互動中“自主性不足”，必須在某些領域先讓步，再換取中國的配合與讓步，而這就是台灣被犧牲的跡象。



張延廷，1960年生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位現役即 具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。 現為中國國民黨台北市黨部副主委。



張延廷向中評社說，台灣正逐漸被“籌碼化”，一旦台灣被當作美中交換條件的一部分，就會陷入被動，自主性降低，安全更加受制於人。



他還指出，台灣最迫切需要的是軍事防衛能力的提升，但美國卻選擇限制台灣這方面的強化，台灣的急迫性，並不等於美國的急迫性，反而台灣越急迫，美國手中的籌碼越大。他警告，台灣若繼續只走“單邊依賴美國”的路線，將陷入烏克蘭式的困境。



張延廷批評，民進黨政府目前走的是“親美抗中”單邊路線，戰略方向錯誤。台灣應該親美，但要走“和中”而非“抗中”。親美是基於經濟與歷史現實，但抗中路線只會讓台灣陷入全面對抗的風險。

