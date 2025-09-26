羅家軍蔡宗豪籲集中選票　挺國民黨中生代

國民黨籍台南市議員蔡宗豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月26日電（記者 蔣繼平）根據中國國民黨主席選舉最新民調，前台北市長郝龍斌居冠，前“立委”鄭麗文、“立委”羅智強緊追在後。國民黨籍台南市議員蔡宗豪向中評社表示，主席是黨員投票，但從全民調可發現社會也希望國民黨革新、改變，投票不到最後一刻都不知道變化。他強調除年輕、有戰力之外，應該集中火力投給有在實質栽培年輕人，有經驗的羅智強。



蔡宗豪，1996年生，台南人，義守大學國際商務學系學士，曾任台北市議員羅智強服務處活動助理，是羅智強的子弟兵，2022年當選台南市議員，選區為台南市中西、北區。



國民黨主席選舉訂於10月18日舉行，這次6搶1。《中國時報》與《中時新聞網》25日公布一份委託艾普羅民調公司進行調查民調，前台北市長郝龍斌領先群雄位居第一，前“立委”鄭麗文緊追在後，“立委”羅智強以11.3%支持度排名第三。



對於該份民調看法，蔡宗豪表示，這次民調內容基本上是全民調，不過主席選舉還是黨內選舉，由黨員投票，所以這份民調就做為參考。也可發現大家都會希望國民黨有革新，要擺脫前幾年民眾對國民黨的失望，所以要挑出最適合的主席候選人。



這次黨內氛圍，蔡宗豪指出，現在最需要能夠脫穎而出的年輕主席候選人，除了要有戰力之外，還包括要怎麼讓國民黨年輕化，但這絕對不是靠嘴巴講講，黨員該怎麼看這件事情，可以參考候選人當中誰有實質在培養年輕人。



蔡宗豪強調，羅智強就培養很多年輕人，他自己就是從羅智強的團隊出來的，且持續栽培新鮮人投入明年選舉，這才是黨的領導人該做的風範，他希望黨員們回顧這幾年國民黨需要什麼、想要什麼，再看看候選人可以為大家帶來什麼。