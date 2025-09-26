張善政：台官方錯誤能源政策死路一條

桃園市長張善政致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政26日出席“2025桃園市永續能源論壇”時痛批，民進黨政府錯誤的能源政策根本是死路一條，在過去8、9年來讓台灣吃盡苦頭。他認為分散式的能源來源、多元化的不同種類技術來源，才是台灣將來永續能源該走的路。



“2025桃園市永續能源論壇”26日在桃園會展中心舉辦，出席者包括張善政、台灣大學水工實驗所執行顧問李鴻源、阿曼王國駐台北辦事處長木罕默德阿巴拉米、桃園市經發局長張誠等人。



張善政在致詞時指出，過去8、9年因為政府錯誤的能源政策，讓台灣吃盡苦頭，前一陣子高雄興達火力發電廠爆炸，大家可以看到台電的備用載率百分比已降到個位數，讓台電非常緊張。而桃園市的發電自給率雖已達到百分之百，理論上應該是足夠讓桃園自己用電，但實際上卻仍不夠。



張善政提到，現在很多企業到桃園來需要用電，但台電卻說電只能給這麼多，若再要更多就沒有了，主因就是台灣的輸配電設施出了問題，所以即便桃園有電，但桃園自己卻用不到，因為沒有辦法送到桃園需要用電的各個角落。所以追根究柢是因為全台的總發電量不夠用，有些縣市發電廠比較多的例如高雄和桃園，理論上夠用但卻沒得用。



他強調，台灣的能源政策已經走了8、9年，走到今天幾乎可以說是死路一條，大家可以看到前一陣子颱風把南部的光電板吹成什麼樣子。所以現在要再談永續能源的時候，已經不能夠再框在過去8、9年的能源政策裡面，而是要另外想一些新的做法，就是能源的來源要盡量多元化，包括地理位置也應該多元化，台灣不能只靠高雄和桃園的發電廠。



張善政舉例，台灣其他地方也應該要提供電力，即便只是小水力發電，也應該足夠提供當地的小區使用，這樣輸配電的電路也會比較沒有壓力，因為電不用送太遠，也不用送非常高壓的電，就讓小區能夠自給自足。



另外，氫能也是很好的電力來源，他去年在美國加州舊金山已經看到當地的卡車都在使用氫能了，氫能車輛已經開始進入到試驗商轉，而氫能是新的技術，很多國家都在研究氫能的未來，氫能技術若能突破，未來氫能便隨手可得，水就能變成氫。



還有SMR小型核能發電，未來說不定只要約一個貨櫃大小的SMR發電設施就能提供給一個工業區來使用，以後工業區也不用再去拉很長的輸電線路，將來台積電若要用很多的電，台積電也可以自己搞一個SMR貨櫃，說不定也就能夠自給自足了。



張善政說，現在各種新的能源技術一直不斷在突破，世界各國也不斷在投入研發新的能源，所以他希望“中央政府”能成夢裡面醒來，也應該要開始去注意這些新的能源技術，而地方政府也有自己可以做的事情，例如桃園就可以利用自己的資源來發展小水力發電，這些不需要中央政策有大改變，地方就有辦法紓解一些用電壓力。



張善政認為，分散式的能源來源、多元化的不同種類的技術來源，才是台灣將來永續能源該走的路，希望將來有一天“中央”睡醒了，可以不再使用現在的骯髒能源，因為台灣現在的電力幾乎都是骯髒能源。