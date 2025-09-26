巨大遭指強迫勞動　盧秀燕：近1年勞檢合格

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台北9月26日電／總部位於台中市的巨大（Giant）機械在台灣製造的自行車、相關零件及配件，24日被美國海關以“涉及強迫勞動”發布暫扣令。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，查閱近1年對巨大機械的勞動檢查紀錄均合格，將會同“勞動部”再度訪視，釐清爭議並輔導提出改善方案。



美國海關暨邊境保護局（CBP）指巨大公司涉及強迫勞動，對巨大生產的自行車、自行車零件及配件發布暫扣令（WRO）。台中市議會今天召開定期會，盧秀燕進行施政報告提到，昨天親自致電巨大機械高層關心，經發局、勞工局也前往公司了解。



根據《中央社》報導，盧秀燕表示，即使經濟前景艱鉅，就像前幾年COVID—19疫情和百年缺水大旱，緊急危機的關鍵時刻，“會留在家堅守岡位”，帶領市府團隊，陪業界和市民度過難關。



國民黨籍台中市議員陳文政質詢，美國關稅戰，台灣產業受到衝擊，自行車龍頭捷安特淪為貿易戰祭品，詢問市府對巨大機械商品遭扣押狀況。



盧秀燕答詢表示，市府勞工局查閱過去1年紀錄，均符合規定，“勞動部”也在查。她希望巨大機械只是個案，若非個案，而是台美2國的勞動條件有落差，屆時台灣許多廠家都可能面臨同樣問題，且歐盟對勞動條件的規範也很嚴格，巨大機械擔心這是連鎖效應，其他廠商也憂心。



盧秀燕說，這是重大議題，政府要趕快處理，台灣的勞動條件規範與他國不同，是否需要調整或是跟美國、其他國家說清楚。