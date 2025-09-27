余柷青：賴可參考扁當年朝小野大放軟一點

民進黨籍台南市議員余柷青。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月27日電（記者 蔣繼平）綠營長期執政的南部縣市民怨多，外界關注是否影響明年選情？民進黨籍台南市議員余柷青向中評社表示，因為網路發達，容易被誤解和擴散，多多少少會有影響。還有一年多時間，但若無設法達到民眾期待，把支持度拉上去，明年會是關鍵點。她認為政治對立較嚴重，或可參考陳水扁時代做法，建議賴清德放軟一點。



余柷青，1981年生，彰化人，遠東科技大學附設專科進修學校畢，曾任民進黨新化區主任。余柷青2022年接棒丈夫林志聰參選台南市議員並當選，選區在第五選區（善化、安定、新市、山上、新化區）。



明年就是2026地方選舉，綠營執政的高雄、台南都面臨市長任期屆滿交棒，不過台南因颱風丹娜絲導致萬戶屋頂遭損毀，引發民怨四起。高雄今年又陸續發生大樹光電場濫墾山坡、美濃大峽谷盜採砂石、馬頭山廢棄物、興達電廠爆炸等事件，引發輿論抨擊。



媒體人黃暐瀚25日指出，為什麼2018年韓國瑜在高雄會贏？就是因為出現5千個天坑，這些不利的因素在台南、高雄又出現了。並秀出2026台南市長可能人選，藍委謝龍介與綠委陳亭妃，雙方差距民調從今年2月到9月，從16個百分點變5個百分點。



對於執政包袱是否影響明年選情？余柷青表示，不管天災或是極端氣候變化，都會產生農損、災損、財損，大家都不樂見天災發生，不僅災後需要積極處理，事前也要做好預防。“中央”與地方雖沒有辦法面面俱到，但至少是真的有在做，但災民的苦不一定能及時感受的到，畢竟不是當事者，任何批評、民怨都虛心接受並做改進。



余柷青表示，但相信應該也不是民進黨執政才有民怨，早期在國民黨執政下也有民怨，所以才會有政黨輪替，民進黨不一樣的地方是持續有在公開做改革。



但須擔憂的是，余柷青說，現在網路發達，還有一堆自媒體和網紅，訊息滿天飛，民眾很難一一去做求證，容易產生誤解，然後又一傳十、十傳百。而實際上有看到政府在做事的人是少部分，士農工商都在忙，媒體鏡頭也不會時時刻刻報導，靠民代拍照轉發也有限。