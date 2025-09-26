美媒：特朗普擬限進口晶片數量　違者祭關稅

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／《華爾街日報》26日報導，知情人士透露，特朗普政府正研擬新政策，打算要求晶片廠商在美國製造的半導體產品數量，需與其客戶自海外生產商進口的數量相同，若長期無法維持1比1這個比例，將被徵收關稅。



報導表示，新計畫旨在大幅減少美國對海外製造半導體產品的依賴，並希望刺激國內生產，重塑全球供應鏈。



消息人士指出，這項計畫是美國總統特朗普（Donald Trump）上月所提到，“對美國加碼投資的科技企業可免約100%半導體關稅”的產物。不過，要讓本土晶片產能符合進口量，比單純增加對美投資更困難，因為海外產品價格通常較低、供應鏈調整不易，且提升美國產能也需要時間。



若實施這項新政，原已相當繁複的關稅制度恐變得更複雜。



根據知情人士，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已與半導體業高層討論該構想，並告訴他們為確保經濟安全，這項舉措或許有其必要。美國政府官員多年來一直擔憂，美國科技公司過度仰賴海外生產的晶片，尤其是台灣，此地被認為易受中國侵略或天災衝擊，進而擾亂全球科技供應鏈。



報導表示，企業經常將美製晶片運至海外組裝成完整的科技產品，接著再把成品銷回美國，這使徵收關稅變得困難。含晶片產品的關稅如何計算目前尚未定案，且相關計畫仍有變動空間。



白宮發言人德賽（Kush Desai）談到，“半導體產品對國家及經濟安全至關重要，美國不能依賴外國進口。不過，除非政府做出正式宣布，任何關於我們決策的報導都應視為臆測。”



消息人士表示按照新制，若企業承諾在美生產100萬顆晶片，該企業及其客戶便可在新廠建成前享有同等進口額度，且暫免關稅。此外，政府可能在實行初期予以寬限，讓各公司有時間調整並提升在美產能。



報導指出，這項措施可能對蘋果（Apple）、戴爾科技（Dell Technologies）等科技巨擘構成挑戰，其進口產品內含來自世界各地的不同晶片。在擬議的新制下，各企業可能得追蹤所有晶片的產地並與晶片商合作，好讓美製與海外生產晶片達到相等數量。



報導還提到，對台積電、美光科技（Micron Technology）和格羅方德（GlobalFoundries）等正擴充在美產能的企業而言，這項新政有望是項利多，有助增加它們與客戶談判的籌碼。



報導表示，豁免條款可能對特朗普與科技業高層的關係構成考驗，後者已承諾在美國新投資數以千億計美元，以取悅特朗普。



美國政府正對晶片進口如何影響國安進行貿易調查，預計在調查完畢後宣布新的晶片關稅稅率。



美國透過2022年晶片法（Chips Act）給予製造商數以十億計美元的補助，但部分企業反應，其客戶仍傾向採購價格較低的海外產品，而非美製產品。



報導指出，新計畫將是特朗普政府致力處理這項問題的一環，即藉關稅威脅促使各企業購買更多美國晶片。然而，如果部分高階或特殊產品無法輕易在美國製造，該計畫恐會面臨阻礙。