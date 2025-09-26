鄭麗文拜會林伯豐：國民黨要拚和平與經濟

國民黨主席候選人鄭麗文到台玻大樓，拜會三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天下午前往台玻大樓，拜會三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。她強調，商界與企業界對美國關稅海嘯憂心不已，民進黨長期讓台灣陷入政治內鬥與內耗，未來國民黨要帶領台灣拚和平與經濟。



鄭麗文認為，兩岸和平穩定才能讓台灣吸引來自全球資金，大開產業活水與商機。



林伯豐則大讚鄭麗文，他說，三三會和工商企業界對鄭的政治理念認同，且認為鄭麗文是黨內青年才俊，有魅力與論述能力，國民黨應讓新人才來為國民黨奮鬥。



林伯豐建議，未來國民黨奮鬥3個目標：第一為經濟好、培養人才，為台灣的經濟創業；第二能源政策要修正，讓台灣有足夠能源；第三需要和平，國民黨來做會比民進黨更勝一籌。



國民黨將在10月18日進行改選，國民黨主席候選人包括前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣卓伯源、前“國大代表”蔡志弘，呈現6搶1局面。



鄭麗文今天下午拜會林伯豐爭取工商業界的支持，林也親自到大樓門口迎接她。據了解，林伯豐在這之前就非常欣賞鄭麗文，認為她戰力十足，算是鄭的粉絲。



鄭麗文說，今天來向林伯豐請益，感謝林對國民黨的關心與對她的鼓勵與支持。她強調，台灣產業面臨關稅海嘯，尤其製造業，面對民進黨一籌莫展，如今危機重重，而拚經濟是國民黨最重要的強項，未來國民黨要帶領所有企業走出困局，再創經濟奇蹟。



鄭麗文也提到，大家念茲在茲的是電力，國民黨一定要帶大家回到正確能源政策，沒有電力就沒有產業與競爭力，未來電力就是“國力”，一定要重啟核電。更要對外開放、對內鬆綁全面經濟藍圖，幫企業界解決困難、當後盾，才能重振台灣經濟，帶給年輕人更多就業機會；要拚和平與經濟，不要再內鬥、惡鬥，讓台灣社會回正軌、遠離戰火，重啟經濟繁榮與和平。