譚偉恩：自行車龍頭巨大案更像業界惡性競爭

中興大學國際政治研究所教授譚偉恩。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月27日電（記者 方敬為）全球自行車龍頭、總部位於台中市的巨大（Giant）機械在台灣製造的自行車、相關零件及配件，24日被美國海關以“涉及強迫勞動”發布暫扣令，被視為要迫使業者赴美生產。中興大學國際政治研究所教授譚偉恩接受中評社訪問表示，自行車產業偏向傳統製造業，對美國的戰略價值影響有限，他反而認為，此案更偏向業界之間的惡意競爭。



譚偉恩，政治大學國際事務學院外交學研究所博士，研究專長包括國際貿易法、比較政治經濟學、國際合作暨全球治理等。



巨大機械有限公司24日遭美國海關和邊境保護局（CBP）以“強迫勞動”為由扣押自行車、零件產品，引起相關業者恐慌。



巨大集團全球自行車市佔率第一，自有品牌捷安特（GIANT）在台灣自行車市場市佔率約30％，位居第一，在中國大陸也處於領導地位。



巨大輸美自行車產品無預警遭扣，市場上陰謀論頻傳。據了解，巨大先前未接獲美方任何調查要求，也未給解釋機會，傳出是因巨大先前拒絕赴美設廠，樹大招風，因而成為殺雞儆猴對象，供應鏈認為，倘若為真，台灣指標企業恐遭強迫赴美，無異掏空台灣。



對於巨大案與美國迫使台灣產業轉移投資的關聯性，譚偉恩認為，很難連結，兩者無明顯關聯，這次事件，無論是巨大公司本身對外的公開聲明，以及台灣官方有關部門的回應、媒體的評論，感覺上都是針對“勞工條件”。



他指出，包括美國CBP對巨大提出的改善要求，也是聚焦在提出“合乎勞動規範的證明”，所以從美國官方、企業本身以及台灣官方的說法，勞工條件才是問題的癥結，這很難與“迫使產業赴美投資”掛勾。這與先前要求台積電等半導體產業赴美投資的背景因素不同。



譚偉恩解釋，巨大是機械產業，比較偏向傳統製造業，假設真的把一些生產線移轉到美國，其實對美國戰略價值並不高，因為自行車製造、生產並非所謂的“關鍵技術”。所以他個人不太傾向迫使台灣產業赴美生產的看法。