花蓮堰塞湖災情慘　李鴻源喊話停止口水戰

花蓮縣光復鄉災區空拍照片。（照片：林保署花蓮分署提供） 中評社台北9月26日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，針對原本“中央”說要撤600人，開完會後改成撤8000人一事，水利專家、台前“內政部長”李鴻源26日在網路節目表示，今天很遺憾，因為藍綠的不和諧，尤其在花蓮，因為這些很複雜政治因素，讓災民受到沒有必要的傷害，既然發生了，可不可以我們把口水都停了，趕快協助救災。



林業保育署花蓮分署26日表示，初步評估在晴天狀態下，不至於發生大量庫水一次傾瀉，但由於下游河道嚴重淤積，仍可能導致局部區域再度淹水，後續警戒等級將依河道清疏狀況滾動調整。



林保署花蓮分署表示，依據航遙測分署昨日空拍結果，堰塞湖溢流口下切113公尺、上溯700公尺，壩體體積已從原先的2億立方公尺，減少至8500萬立方公尺。昨日湖面水位約1026公尺，面積16公頃、蓄水量720萬噸；今日水位再降至1025公尺，面積縮減至15.5公頃，粗估蓄水量約剩700萬噸。



根據《中時新聞網》報導，李鴻源26日接受網路節目《觀點芹爆戰》專訪時指出，撤離600人資料是之前算的，把新的資料給“內政部”後，發現淹水範圍遠超過之前估計的，才會跑出8000人這數字，必須持平的講，花蓮縣政府消防局有多少人馬？不可能疏散8000人；他舉例，過去在“中央災害應變中心”擔任指揮官時，一定有一個“國防部”至少“次長”等級的人在場，一定會問對方當地有多少軍人、軍種等，同時前進指揮所也會有指揮官（理論上是縣長），也會有軍方聯絡人，然後自己一定會多問一句話，有沒有需要幫忙趕快疏散、動員。



李鴻源說，要是在美國發生這樣規模的狀況，一定是副總統出來，舉全國力量介入此事，它是非常複雜技術問題、人道問題，不要把它變成政治鬥爭工具，藍綠從這邊得到政治利益其實都是不道德，也毫無意義。

