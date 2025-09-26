鄭麗文訪苗栗雙巨頭　承諾當選黨魁重視地方

國民黨主席候選人鄭麗文26日在臉書表示，她今早前往苗栗縣政府，拜會縣長鍾東錦、議長李文斌。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台北9月26日電／中國國民黨主席選舉將於10月18日投票，黨主席候選人鄭麗文26日在臉書表示，她今早前往苗栗縣政府，拜會縣長鍾東錦、議長李文斌。她說，鍾東錦期待她未來當選，一定要重視地方，讓中央與地方的黨政運作更緊密。



國民黨主席候選人包括前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣卓伯源、前“國大代表”蔡志弘，6搶1。



鍾東錦已回復國民黨員身分，並在22日表態力挺前台北市長郝龍斌參選國民黨主席。



鄭麗文今日在國民黨前“立委”、前中常委李德維陪同下，拜訪苗栗縣政府。鄭麗文說，今天一大早到苗栗縣政府拜會請益。她非常謝謝鍾東錦和李文斌，兩位前輩不只親切寒暄，更花了將近一個小時，和她聊到苗栗的現況與未來。



鄭麗文表示，鍾東錦語重心長期待未來她當選黨主席，一定要重視地方，能讓中央與地方的黨政運作更緊密，為苗栗創造更大的可能，對此她非常認同。



鄭麗文表示她受益良多，非常感謝鍾東錦、李文斌對黨務的發展有很精闢的見解以及對地方發展的關心，讓她很感佩。這場交流充滿對家鄉的真心，和對國民黨的高度期待，非常感謝鍾縣長和李議長。