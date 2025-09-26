台官方：花蓮堰塞湖壩頂下降　兩周封堵缺口

災害應變中心前進協調所26日召開第4次工作會報後記者會。（照片：“行政院”提供） 中評社台北9月26日電／花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成多人死傷失聯，災害應變中心前進協調所26日召開第4次工作會報後記者會，總協調官“經濟部次長”賴建信表示，水利署正加緊作業，希望在兩周內完成缺口封堵及防洪設施加固。



“行政院”發言人李慧芝表示，財團法人賑災基金會募款專戶，啟動第一天就募得超過新台幣1億元捐款，且絕大部分都來自小額捐款。



李慧芝表示，財團法人賑災基金會“0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案”啟動第一天，到昨晚12點為止，捐款已經破億元，共計1億105萬5455元，總計4萬9614筆，其中6筆百萬元以上，最大一筆捐款為500萬元，多數都是來自民眾的小額捐款。



有關堰塞湖水量監測，賴建信說，經9月23日堰塞湖壩頂溢流後規模已大幅下降，由原9100萬立方公尺減少至1100萬立方公尺容積量，已減少88%。而缺口封堵部分，“經濟部”水利署正加緊作業，盼能在2周內完成，農曆年底前把所有的堤防毀壞的設施再進行加固，至明年汛期之前，將受損的堤防完全恢復。至於公路的橋梁修復部分，馬太鞍溪橋斷裂後，“交通部”會用最快的速度來完成鋼便橋，目標明年底前完成新橋。



至於25日晚部分水流至佛祖街，賴建信表示，水流並非由馬太鞍溪流入，而是馬錫山上的野溪排水溝，從山上的清水流下，原先是經開口堤防流入河床，但因馬太鞍溪水流已經溢漫，因而回流，現正進行封堵工作，並由“農業部”林保署、農水署、水保署及“經濟部”水利署架設緊急簡易監測設施，並透過水保署志工向民眾說明，主動提供資訊。



另針對家戶受損民眾的就醫需求，災害應變中心指出，考量受傷民眾身分證或健保卡遺失，經協調可先至光復糖廠餐廳臨時戶政服務櫃台申請，目前健保署已經受理49人健保卡發放作業，各大醫院包括衛生所也都全力配合。



災害應變中心表示，針對復水復電部分，目前已經恢復85%家戶用水，尚有633戶待復水；190戶待復電。台水公司補充目前出水量已超過受影響區域的平常用水量，例如馬太鞍溪以南部分，平常每日用水量為4000噸，現出水量已達6000噸，而大馬等地勢較高的地區，台水公司也透過臨時加壓設施改善；台電公司亦已加派人力巡檢，積極調度人力進行修復。



此外，災害應變中心提到，“經濟部”產發署也協調振宇五金提供協助，今日晚間將有超過700台水槍運進災區，由“行政院”東部聯合服務中心協助進行相關發送，加速災區家園清潔。