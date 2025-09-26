桃園永續能源論壇今登場　聚焦新興能源技術

“2025年桃園市永續能源論壇”26日登場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月26日電（記者 盧誠輝）“2025年桃園市永續能源論壇”26日登場，吸引超過250位來自產、官、學、研各界代表共襄盛舉，與去年相比參與人數倍增，顯示能源轉型議題持續受到高度關注。中國國民黨籍桃園市長張善政表示，希望能透過這次桃園市永續能源論壇，促進產業鏈與新興技術的交流合作。



“2025桃園市永續能源論壇”26日在桃園會展中心舉辦包括張善政、台灣大學水工實驗所執行顧問李鴻源、阿曼王國駐台北辦事處長木罕默德阿巴拉米、桃園市經發局長張誠等人都到場出席。



張善政指出，桃園用電自給率逾150%，卻仍面臨缺電與綠能安全挑戰，顯示能源政策需更務實檢討。未來市府將推動智慧儲能、小型水力、虛擬電廠等新興能源應用，並透過各界及國際合作，兼顧供電穩定與減碳，打造低碳永續城市。



桃園市經發局表示，本次論壇聚焦氫能、建築整合太陽能（BIPV）、有機薄膜太陽能（OPV）、小型風力、波浪與微水力發電、儲能系統與虛擬電廠等新興能源技術，並設置展示專區，展現海內外最新成果，成功達成“政策對話、技術分享、產業串聯”三大目標，不僅展現桃園推動低碳永續的決心，更凝聚跨界共識，為桃園邁向淨零轉型奠定堅實基礎。