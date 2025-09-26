宜蘭媽祖文化節海陸繞境　百艘船出發

2025蘭陽媽祖文化節26日盛大啟航，恭迎媽祖儀式。（宜蘭縣政府提供） 中評社宜蘭9月26日電／2025蘭陽媽祖文化節26日盛大啟航，海巡遶境隊伍由蘇澳區漁會CT2以上66艘漁船、13艘賞鯨船、頭城區漁會20艘漁船及眾多小型漁船自發參與，合計100多艘船隊在熱鬧喧天的鞭炮聲中，從南方澳漁港出發。賞鯨船載著上千位信眾隨行，“海巡署”更派出“宜蘭艦”噴水祈福並相伴護航，場面壯觀。



除了宜蘭在地媽祖神尊外，素有“最神秘”媽祖之稱的“北方澳軍港五姊妹媽祖”更是首次出港參與海陸遶境，吸引眾多信眾一睹風采，爭相目睹其廬山真面目。主辦單位南方澳進安宮今年適逢“珊瑚媽祖”安座16年，邀集全台16座媽祖宮廟共襄盛舉，為今年的媽祖文化節增添不少亮點。



百餘艘船及上千名信眾歷經大約兩小時的海上巡船後，抵達烏石港。港邊信眾早已聚集迎接媽祖，鞭炮聲不絕於耳，隨後舉辦海陸會香科儀大典，祈求陸上遶境平安順遂。現場設有多處茶水點心站，提供信眾休憩補給，鑼鼓喧天、熱鬧非凡。另設有集章趣服務台，吸引大批民眾踴躍索取集章卡。集滿5章可於遶境第三天中午在冬山鄉天照宮兌換媽祖獨家好禮。



下午1時許，遶境隊伍自頭城烏石港起駕陸巡，隊伍綿延數公里。南方澳進安宮的“護駕軍”如同千順將軍一樣，忠心護衛在旁，與信眾一同行腳，來自全台的參與者絡繹不絕。無黨籍宜蘭縣代理縣長林茂盛親自發平安符，祈願信眾闔家平安。



隊伍徒步穿越頭城與礁溪市區，沿途民眾夾道歡迎，不少人在鑽轎腳點排隊祈求平安。擁有逾300年歷史的雲林西螺福興宮太平媽，將於27日上午8時在宜蘭橋下啟程，首次進入蘭陽平原，與進安宮珊瑚媽祖舉行“雙媽會”，邀請民眾一同參與遶境。



2025蘭陽媽祖文化節為宜蘭年度宗教盛事，結合宗教與旅遊，帶動地方經濟，也落實環保“媽祖慈航護宜蘭、環保永續淨蘭陽”。期盼透過媽祖巡境祈福，護佑蘭陽士農工商興旺亨通、萬家安居順興。再次邀請全台及宜蘭鄉親共同參加在接下來的兩天路巡遶境，體驗蘭陽媽祖的魅力。