雞籠城隍文化祭展開神警聯手　發咸光餅

“雞籠城隍文化祭”25日登場，將展開“夜巡”、“日巡”，守護基隆合境平安。（基隆市政府提供） 中評社基隆9月26日電／乙巳年雞籠中元祭在農曆八月初一“關龕門”後圓滿落幕，“雞籠城隍文化祭”25日登場，將在農曆8月14日舉行“夜巡”、8月16日舉行“日巡”，擁有208年歷史的基隆護國城隍廟，護國城隍爺將率領鍾馗將軍、謝范將軍與眾兵天將，嚴格掃蕩不願歸返的“好兄弟”，守護基隆合境平安。



台灣民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳25日出席記者會表示，今年文化祭特別結合反詐宣導，透過“神警聯手”守護市民安全。副市長邱佩琳昨與民政處長呂謦煒等人出席，今年遶境將邀請松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍爺廟、台南正統鹿耳門聖母廟共同參與，“媽祖會城隍”護佑國門、守護北台灣。



廟方將發放6000份“咸光餅”給市民壓驚保平安，並邀請傳承三代的家將陣頭同場展演。



農曆八月十四日（10月5日）護國城隍將展開震撼的“夜巡”。下午5點從護國城隍廟起駕後，將於5點半從基隆海洋廣場出發，掃除逾假未歸的遊魂，如同現代“掃黑行動”般嚴格掃蕩民間邪魔，招福避禍。



規模更盛大的是農曆八月十六日（10月7日）的“日巡”大典。上午12點半在護國城隍廟起駕後，護國城隍將與來自松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍爺廟、台南正統鹿耳門聖母廟等各縣市城隍爺們聯合遶境，走訪基隆百年四大古廟（慶安宮、奠濟宮、覺修宮），展現“媽祖會城隍”護佑國門的宗教能量，查訪民間隱情，守護北台灣。



每年遶境隊伍中，總能看到傳承三代、揹著一串串咸光餅的“將腳”，沿途發送給民眾壓驚保平安。護國城隍廟特製重達180公斤的咸光餅車，將發放6000份咸光餅，延續這項基隆獨有的傳統文化。