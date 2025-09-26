李鴻源：6千多萬噸往下切叫潰壩　不是溢堤

堰塞湖26日水位（左圖）約1025公尺、面積15.5公頃，蓄水量700萬噸；目前持續溢流（右圖），壩體下刷。（照片：林業署花蓮分署提供） 中評社台北9月26日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，相關搜救任務持續進行。水利專家、台前“內政部長”李鴻源26日在網路節目說，壩垮了不是什麼溢堤，這叫潰壩！6000多萬噸往下切80公尺，這叫潰壩！洪鋒打下來破壞力是非常強。



根據《中時新聞網》報導，李鴻源26日接受網路節目《觀點芹爆戰》專訪時指出，劉部長不到2個禮拜前打給他，要組一個專家團隊協助處理，並把資料傳過來，“6000萬噸！這還得了？2個牡丹水庫，滿水位是9000萬噸，一座南化水庫！”



李鴻源認為茲事體大，壩垮了不是說什麼溢堤，這叫潰壩！潰壩就是9000萬噸的洪鋒……當然不會全部都垮，這次是6000多萬噸往下切80公尺，這叫潰壩！洪鋒打下來破壞力是非常強。



“我們請台大土木系教授，大部分是大地工程專業、水利專業、水土保持專業，把這方面好手都找來算”，李鴻源說，但那個地方什麼資料都沒有，這些年輕教授1個禮拜全部算出來，包括什麼時候會溢頂？溢頂以後就開始掏沙，掏沙到一定程度就垮了，垮了以後洪峰第一就碰到馬太鞍橋，這座橋一定擋不住。也算出來從哪裡沖破，沖破以後會淹哪個範圍。



“我大概在出事前1天、前2天我還特別把游教授找來看一下算的結果，一看不得了，幾乎幾個主要鄉鎮人口密集區都在裡面”，李鴻源表示，就把資料給了“內政部”，“內政部”就根據資料開始疏散8000人。



“我們持平講”，李鴻源說，花蓮縣政府消防局人力不可能疏散8000人。以前颱風來時，災變中心都會問“國防部”在當地有多少兵力、軍種、有什麼車船、機械？前進指揮所例如花蓮縣也有指揮官和軍方聯絡官。指令給花蓮縣，從什麼時候要疏散後，一定也會問需要什麼？因為一定疏散不了，就會請“國防部”把第一線能派的車船人全部聽從前進指揮官開始疏散。



李鴻源表示，過去疏散動員都是這樣做，“當然我不在行政系統，不知道他們發生什麼事情！”發一個公文給地方政府叫他們疏散，一定是口頭打電話、公文白紙黑字傳過去，所有紀錄都留下來，因為最後會有行政甚至刑事責任。但不知道“中央災變中心”有無做這個動作？



李鴻源強調，“我們是一定會要求軍方在第一線介入幫忙！”消防局有多少輛大卡車去載這些人？根本不可能。現在什麼都用手機通報，但花蓮是偏鄉，幅員很廣，有數位落差，一個廣播就要大家跑，不可能，這是現實！