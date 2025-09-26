台灣上半年用電負成長　下修未來十年需求

台官方提出未來10年（2025年至2034年)用電量預測。(照片：台“經濟部”提供) 中評社台北9月26日電／台“經濟部”今天公布去年度電力資源供需報告。今年上半年首次出現經濟成長率達6.75%，但同期用電卻負成長1.1%狀況；考量AI科技發展、美國對等關稅實施與深度節能計劃，估未來10年電力需求平均年增1.7%，較去年預估的2.8%有所下修。



台“經濟部”今天下午舉行去年度電力資源供需報告記者會，提出未來10年用電需求評估與電源開發規劃，由“經濟部”能源署代理署長李君禮主持。



《中央社》報導，李君禮指出，“主計總處”估今年上半年經濟成長率6.75%，全年經濟成長率有望達4%，但上半年用電較去年同期呈負成長1.1%，“這是第一次發生”。觀察產業用電差異大，半導體用電需求增加、大概7%到8%成長，但傳統高耗能產業如鋼鐵、水泥、造紙、石化等產業用電量減少，總結來看，上半年用電呈現負成長。



“經濟部”預估2025年到2034年電力需求年均成長率約1.7%，李君禮說，仍高於台灣過去5年的年均成長率1.33%，若跟其他產業競爭國相比，台灣未來用電年增1.7%，比日本年均成長0.6%稍高，但跟韓國年均成長1.8%用電趨勢相當。



媒體關切，半導體與AI等用電量持續成長，但“經濟部”去年預估未來10年用電年增2.8%，今年卻下修到1.7%的考量。



李君禮說明，主要有2點原因，首先是今年上半年首次出現經濟成長、用電需求下降狀況，讓今年基期較低，評估今年整體用電可能負成長或是持平，除非經濟成長、用電沒成長的狀態持續一段時間，才可能調整預測模型；第2是“行政院”核定深度節能推動計劃，預計4年可節電206億度電，也帶來一定成效。



在電力供給規劃方面，“經濟部”指出，有關興達電廠9月9日天然氣管線洩漏事故，台電尚在進行安全檢查，因工程進度受到事故影響，預估興達燃氣新2號機延後到明年5月接受調度，這次供需報告務實評估台電公司台中、通霄、大林等電廠新建燃氣機組進度，也納入國光電力、麥寮汽電等最新民營燃氣發電計劃，預估2025到2034年燃氣機組淨增加12.2GW，可因應長期用電需求成長。



至於跟供電評估的備用容量率，李君禮解釋，台灣近年白天有太陽光電支持，因此主要目標轉為滿足夜尖峰用電。2025年夜間備用容量率約14.2%，已較去年改善，並朝15%努力，評估2025年到2029年夜間備用容量率介於11.3%到14.2%，2030年以後會高於15%。