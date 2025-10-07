黃靖麟：台美關稅談判難突破　未必比日韓好

宜蘭大學通識教育中心兼任副教授黃靖麟接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）台美關稅談判尚未明朗化，宜蘭大學通識教育中心兼任副教授黃靖麟接受中評社訪問指出，台灣產業分工高度依賴全球供應鏈，本土能完全自給的案例極少，這也是台美關稅談判難突破的關鍵原因，談出來的結果不見得比日本、韓國好。



黃靖麟表示，美國對台關稅問題的核心在於“產地來源管制”，尤其禁止大陸原料成分，導致台灣難以避免受衝擊。美方最在意的是台灣產品是否“洗產地”，這不僅適用於越南等東南亞國家，對台灣亦然。然而全球產業鏈分工細緻，藥品、工具機等原料多來自大陸，要完全排除大陸零組件非常困難。因此美國若要求所有品項都必須杜絕大陸來源，將造成台灣經濟發展上的巨大壓力。



黃靖麟，中國文化大學政治學博士、挪威奧斯陸大學社會科學博士課程研究，歷任“國家政策發展協會”秘書長、台灣鄉土文化青年協會監事、南華大學國際暨大陸事務學系兼任助理教授、雲林科技大學科技法律研究所講師等。



黃靖麟向中評社說，台灣目前能在全球供應鏈中保持優勢的，幾乎只有台積電這類產業。除此之外，多數製造業都難以在沒有中國大陸原物料的情況下維持競爭力。這也是台美關稅談判受挫的主要原因，誠意雖有，但無法解決結構性的難題。



談及產業現況，黃靖麟指出，台灣正面臨嚴重缺工，即便部分產業外移，台灣仍無法解決勞動力不足的問題。他提到，許多傳統工具機工廠關閉，既是全球產業轉型趨勢，也是台灣必須進一步調整的契機。



他認為，55歲以上勞動力在AI興起的時代將逐步被迫轉型，政府應加強推動再教育與“第三人生大學”等方案，協助資深勞工轉型。至於與日韓比較，日本、韓國雖有優勢，但美國最需要的還是台積電。

