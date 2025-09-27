黃介正：中美打不起來　但也不會相安無事

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月27日電（記者 張嘉文）中美領袖19日通話，雙方後續釋出的內容皆未提及台灣。淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正向中評社表示，這是很奇怪狀況，因中美之間的溝通層級越高，越不可能放過台灣議題，所以這中間一定有談到，至於沒對外揭露的原因，他研判是關於各自立場將以何種雙方可接受的文字表述，可能有分歧或在磋商中。



從這次通話來看，黃介正說，中美雙方都有內部優先處理事項，沒有必要不斷把衝突升高，總歸一句話就是，中美兩強關係壞不到哪裡去，打不起來，但也不會相安無事。



黃介正對此接受中評社訪問時表示，這類國際領袖的高層接觸，在結束之前一定會“對稿”，也就是彼此確認哪些內容可以公開，哪些必須暫時保留。通常，一方想要披露某段對話，會先徵求對方意見，如果對方要求不要公開或暫緩，那麼就不會寫進對外的新聞稿。因此最終呈現出來的版本，一定是雙方同意、或至少不反對的部分。



黃介正說，這也是為什麼過去會有中方會說“美方承諾了什麼”，而美方卻不會在新聞稿中出現。美國不會主動否認，但也不會自己寫出來，這正是國際交往中最基本的信任運作。因此，這次中美元首通話新聞稿中完全沒有台灣，反而顯得異常。



黃介正分析，中美高層對話越往上走，越不可能不觸及台灣議題，在中美溝通的各場合，台灣問題幾乎都是必提項目。這次中美元首直接通話，如果新聞稿沒有提到，唯一合理的推測就是“雙方有談，但因表述上還沒有共識，所以選擇不對外揭露”。



至於分歧可能出在哪裡？黃介正認為，未來仍要觀察兩個指標：其一，美方是否會將既有的“不支持台獨”立場，進一步轉化為“反對台獨”；其二，中方是否會在文件中再次要求美方支持“中國的和平統一”。如果雙方在措辭上找到妥協，可能會採取比較模糊的說法，例如“台海的政治分歧應該透過和平方式解決，並獲得兩岸人民的同意”。

