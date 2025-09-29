台中公園有全台唯二保存的日據時代廣播台

台灣光復後，台中公園廣播擴音台仍作為中國廣播公司擴音設備使用。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月29電（記者 方敬為）台中市知名景點台中公園裡面有許多日據時期所遺留下的文化古蹟，其中有座1935年建造的“廣播擴音台”，是當年公部門在公共場所對外播送廣播節目及政令宣導的廣電設施，由於外型是以古典碑塔建築設計，相當特別，被登錄為文化資產保存項目，是全台唯二保存下來的日據時期廣播擴音台之一，另一座在台北二二八紀念公園內。



台中公園廣播擴音台是1935年所建造的廣電設施，為磚石結構、銅製屋頂的建築形式，裡投可以裝設音箱並有通電接孔。該設施為日據時期“台中放送局”興建，作為公共廣播使用，當時台灣人稱之為“放送頭”。



當時台灣有收音機的人不多，因此有關單位選擇公園建造廣播擴音台，免費播放廣播節目，有時也可做為公部門政令宣導用，因離電台發射塔近，聲效特別好，引來眾多聽眾。當年的廣播內包括氣象、新聞、日用品價格等報導性節目，也有體操、家庭百科、新思想介紹等教育節目。



日據時期遺留下來的廣播擴音台，目前在台灣僅有台北二二八紀念公園及台中公園內各存一座。在台灣光復後，由中國廣播公司台中廣播電台接收，一直使用到1960年代之後才停用。目前播音台己無播音功能，僅作為園景裝飾物。